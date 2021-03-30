AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın sivil toplum kuruluşları ve iş insanları ile toplantıda buluştu - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, bölgedeki sivil toplum kuruluşları, iş insanları ile istişare buluşmalarına başladı.

Bir otelde düzenlenen ilk toplantıya 50 sivil toplum kuruluşu, iş dünyası temsilcisi, vakıf ve derneğin başkan ve yöneticileri katıldı.

Bölgenin sorunlarıyla ilgili görüşlerin dile getirildiği toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın, farklı misyon ve fikirlere sahip sivil toplum oluşumlarını bir araya getirerek, ortak akıl ve irade ile bölgenin sorunlarına çözüm bulmayı amaçladıklarını söyledi.

"Ortak paydamız olan Diyarbakır önceliğimiz olsun diyoruz. İlk toplantımızda oluşan tablo geleceğe umutla bakmamızı sağladı." diyen Aydın, bu yöndeki buluşmaların diyalog ve istişare bağlarını güçlendirerek, sorunların çözümüne ciddi katkı sağlayacağını aktardı.

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin istişareyi önemsediğini dile getiren Aydın, "Gayemiz ve gayretimiz bölgemizin sorunlarına ortak akıl ve irade ile çözümler aramak. Tüm kesimlerin fikir ve önerilerini önemsiyoruz. Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürmek istiyoruz. Demokratik ve katılımcı bir anlayışla hareket ediyoruz. İlk buluşmamız verimli geçti, bize gelecek için de umut verdi. Çok güzel bir tablo oluştu. Katılım gösteren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bu buluşmaların devamını getirerek, ortak akıl ve iradeyi hakim kılmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.