AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın ve partililer Silvan ilçesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve beraberindeki partililer Silvan ilçesinde merkez ve köyleri gezerek, vatandaşlarla buluştu.

Aydın beraberinde AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, İl Başkan yardımcıları, İl Yönetim Kurulu üyeleri, 17 ilçe Başkanı, İl ve İlçe Kadın Kolları başkanları, İl ve İlçe Gençlik Kolları ve teşkilat mensupları ile Silvan'da 21 ayrı noktada ziyaretler gerçekleştirdi.

Gün boyu devam eden programlarda Silvan ilçesinde bulunan vatandaşların sorun ve talepleri dinlendi, istişarelerde bulunuldu.

Aydın, yaptığı açıklamada, il teşkilatı ile saha çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Teşkilat olarak 2023 seçimlerine güçlü şekilde hazırlandıklarını dile getiren Aydın, "Milletimizin her bir ferdinin derdini dinlemek ve çözüm üretme gayreti içinde olmak görevimiz. Gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizle aramızdaki gönül bağımızı güçlendirmeye, gönül köprülerimize yenilerini eklemeye hiç durmadan devam edeceğiz. Hizmette sınır tanımayan AK Parti'nin daha güzel hizmetleri de yerine getireceğinden hiç şüphemiz yok. Tüm İl ve İlçe teşkilatlarımızla samimiyet ve gayret diyerek çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyarette vatandaşlar AK Partililere yakın ilgi gösterdi.