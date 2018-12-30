Son Dakika Haberleri: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak'tan Yeni Yıl Mesajı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak'tan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak'tan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Budak, mesajında, başta İslam coğrafyası olmak üzere dünya üzerinde yaşanan tüm zulüm ve acıların sona ermesi temennisinde bulundu.

Bir toplum birlik olduğu sürece tüm olumsuzlukların aşılabileceğine yer verilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Her yeni gelen yıl, insanlar, şehirler ve ülkeler için yeni umutları da beraberinde getirir. 2018 yılını sevinçleri ve kederleriyle geride bırakıyor, yeni bir yıla yeni umutlarla giriyoruz. Geçmiş yılın muhasebesini yaparak gelecek yılın daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:00 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu İstanbul'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Görüştü MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 18:28:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak'tan Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]