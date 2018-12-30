AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak'tan Yeni Yıl Mesajı
1 saat önce
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Diyarbakır
İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Budak, mesajında, başta İslam coğrafyası olmak üzere dünya üzerinde yaşanan tüm zulüm ve acıların sona ermesi temennisinde bulundu.
Bir toplum birlik olduğu sürece tüm olumsuzlukların aşılabileceğine yer verilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"Her yeni gelen yıl, insanlar, şehirler ve ülkeler için yeni umutları da beraberinde getirir. 2018 yılını sevinçleri ve kederleriyle geride bırakıyor, yeni bir yıla yeni umutlarla giriyoruz. Geçmiş yılın muhasebesini yaparak gelecek yılın daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:00 Kaynak: AA
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