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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı

31.08.2021 14:55
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı, System.String[]

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Millet İttifakı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve Diyarbakır Şehir Hastanesi Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Millet İttifakı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve Diyarbakır Şehir Hastanesi Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Aydın, bir restoranın bahçesinde düzenlenen aylık bilgilendirme toplantısında, Millet İttifakı ile HDP arasında örtülü bir ittifak olduğunu söyledi.

CHP zihniyetinin AK Parti öncesi Türkiye'de 70 yıl boyunca hakim olduğunu belirten Aydın, şöyle dedi:

"Fıratın batısındaki insanlarımız sadece CHP zihniyetinin dine olan düşmanlığının acısını yaşadılar on yıllarca. Fakat Fıratın doğusunda olan bizler ise, CHP zihniyetinin hem dine düşmanlığını hem dile düşmanlığını on yıllarca çekmek zorunda kaldık. Bütün bu zulme, zorbalığa, ötekileştirmeye hatta hiçleştirmeye dur diyen kişi ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. CHP ve hakim zihniyeti asla değişmemiştir, değişmeyecektir. O zihniyetin bu toprakların dinine ve diline düşmanlığı kıyamete kadar sürecektir."

Kürtlerin oyu ile İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da belediyelerin kazanıldığını belirten Aydın, buna rağmen HDP ile açık bir ittifak yapılamadığını dile getirdi.

Kürtlerin kendilerini yok sayan, kendileriyle anılmaktan utanan, sadece oylarına talip olan zihniyetlere prim vermeyeceğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Kürt'ün nasıl ki eski dönemlerde ölüsü makbul idiyse şimdi de yine aynı CHP için Kürt'ün sadece oyu makbul kabul ediliyor. Kürt ile bir arada olmayan Kürt ile açıktan bir ittifak içerisinde olmaya yüreği tahammül etmiyor. Bu Kürtler için büyük bir aşağılama olmasına rağmen, HDP zihniyeti de buna sessiz kalıyor. HDP'yi yönetenlerin gözü haksızca yaptıkları Erdoğan düşmanlığı ile öyle bir kararmış ki, CHP ve İyi Parti'nin Kürtleri sadece oyları lazım başka hiçbir şeyleri mantığıyla siyaseten aşağılamalarına ses çıkartamıyorlar. Özellikle İyi Partililerin, sanki Kürtler vebalıymış gibi ittifak yapılmaya utanılacak bir kesimmiş gibi davranışlarına ses çıkartamıyorlar. Kürtlerin onuruna, haysiyetine dokunan bu tutum ve davranışı HDP'nin sadece izliyor olması bırakın sokaktaki HDP'li Kürtleri, bölgedeki hangi partiden olursa olsun tüm Kürtleri ve dahi bizleri bile rahatsız edecek boyutlara ulaşmış durumda."

Salgınla mücadele

Diyarbakır'ın turuncu kategoriye geçtiğini anımsatan Aydın, bu mücadelede cefakarca çalışan herkese teşekkür etti.

Aydın, şöyle devam etti:

"Şu anda şehrimizde aşılanma oranı yüzde 59,5' ulaştı. Son zamanlarda aşılanma konusunda yine bir duraksamanın olduğu, insanlarımızın da maske mesafe ve temizlik konusunda bir gevşekliğe uğradığını gözlemliyoruz. Buradan tüm Diyarbakır'a seslenmek istiyorum. Hastanelerde yatan yoğun bakım hastalarının yüzde 90'nının aşılanmamış kardeşlerimiz olduğunu ve neredeyse her gün 20'nin üzerinde hemşehrimizi virüs nedeniyle kaybettiğimizi unutmadan hem aşı olma konusundaki gayretimizi arttıralım hem de özellikle düğün ve cenazelerde azami gayretli olarak maske ve mesafe konusunda hassasiyetimizi koruyalım."

Diyarbakır Şehir Hastanesi Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleri ile şehir hastanesinin ihalesi yapıldığını anlatan Aydın, bu yıl içinde temelinin atılmasını ve hastanenin bir an önce hizmete girmesini beklediklerini aktardı.

Aydın, "Öte yandan sağlık açısından artık diğer hedeflerimize de odaklanacağız. Dağkapı'da yapılacak olan 2. şehir hastanemiz ve Kadın Doğum Hastanemizin Bağlar Devlet Hastanesine dönüşmesi ile birlikte sağlık alanında Diyarbakırımızın devrimi inşallah tamamlanmış olacak." dedi.

Millet İttifakı, Diyarbakır, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı - Son Dakika


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