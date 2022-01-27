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DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gündemi değerlendirdi

27.01.2022 16:01

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Partinin il binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aydın, yeni dönemin yol haritasını oluşturduklarını ve 2023'e kadar sahada olacaklarını söyledi.

Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Diyarbakır'a yapacağı ziyaretin hava şartları gerekçe gösterilerek iptal edildiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu önceki günlerde 'helalleşme' diye dikkat çekici bir söylem geliştirdi. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da 'helalleşme' kapsamında kimlerle görüşeceğini, kimlerle helalleşeceğini merakla bekliyoruz. En başta yürekli ve onurlu bir şekilde iki yıldan bu yana terör örgütüne karşı meydan okuma gerçekleştiren ve evlatlarını terör örgütünden isteyen Diyarbakır annelerinin yanında durup, onlarla helalleşmesi gerekir." dedi.

"Okullarda seçmeli ders hükümetin sunduğu bir gereklilik ve çok güzel bir imkan." diyen Aydın, herkese bu imkandan faydalanmaları çağrısında bulunduklarını belirtti.

Aydın, "Gerek Kürtçe gerek Zazaca gerekse de temel İslami dersleri gönül rahatlığıyla seçme hakları önlerindedir. Çocuklarını bu konuda yönlendirebilirler. Çocuklarımız bu dersleri seçip hükümetimizin sunmuş olduğu bu imkandan özgür bir şekilde faydalanabilecek durumdalar. Bu sayede insanlarımızın bu topraklardaki ana dili olan Kürtçe'yi daha güzel bir şekilde öğrenebilmelerinin imkanı doğuyor." dedi.

DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gündemi değerlendirdi
DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gündemi değerlendirdi
DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gündemi değerlendirdi

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Diyarbakır, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gündemi değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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