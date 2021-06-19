AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Belediye Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Belediye Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı" yapıldı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından "Belediye Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı" düzenlendi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından "Belediye Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı" düzenlendi. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okunda, saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı basına kapalı devam etti. Toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile belediye meclis üyeleri katıldı.

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