AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepkisini dile getirdi.

AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepkisini dile getirdi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vesayetçi zihniyet kafasına iyice yerleştirmeli ki; Türkiye'de darbe dönemi bitmiştir. Silahlı Kuvvetlerimizin utanç kaynağı emekli amiraller 15 Temmuz'u unutmuşsa hatırlatmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

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