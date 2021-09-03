AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eker, DTB Başkanı Yeşil ile bir araya geldi - Son Dakika

Önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Dr. Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile birlikte Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ile Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerini ziyaret etti.

DTB Başkanı Engin Yeşil ile DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, DTB Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri tarafından karşılanan Eker ve Bal, Borsa çalışmaları hakkında DTB Başkanı Yeşil'den bilgi aldı. DTB Başkanı Engin Yeşil ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, Bakanlığı döneminde Diyarbakır ve bölgeye verdiği destekten dolayı Eker'e teşekkür ederek Borsa tarafından yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından AK Parti Diyarbakır Milletvekili Dr. Mehmet Mehdi Eker ve beraberindeki heyet pamuk ve pamuk üreticilerinin sorunları, hayvancılık, Bismil OSB, Silvan Barajı ve sulama kanalları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan çalışmaları başarılı bulduğunu dile getiren önceki Eker, Diyarbakır'ın her zaman en iyilere layık olduğunu belirterek DTB Başkanı Yeşil ve yönetimine başarılar diledi. - DİYARBAKIR