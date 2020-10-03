AK Parti Doğankent İlçe Başkanlığına Dede, yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Doğankent İlçe Başkanlığına Yılmaz Dede, yeniden seçildi.

Doğankent Belediyesi Tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulda seçimlere mevcut başkan Yılmaz Dede başkanlığındaki tek liste ile gidildi.

Yapılan oylama sonucu Dede, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Genel kurula, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın ile Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden ve partililer katıldı.