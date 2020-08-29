AK Parti Doğanşehir'de Kavuncuoğlu güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Doğanşehir'de Kavuncuoğlu güven tazeledi

AK Parti Doğanşehir 7. olağan kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Doğanşehir'de Kavuncuoğlu güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Doğanşehir 7. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Murat Kavuncuoğlu yeniden Başkan seçildi.

Doğanşehir Belediyesine ait düğün salonunda düzenlenen kongrede, divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Geçen Haziran ayında hayatını kaybeden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün fotoğraflarının yer aldığı kongrede kısa bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, kongredeki konuşmasında 19 yıl önce kurulan partinin 18 yıldır iktidarda olmasının temelinde milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güveni ve vatandaşa yapılan hizmetlerin olduğunu söyledi.

"Kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz"

Koca, "AK Parti teşkilatlarımız, hamdolsun, 19 yıldır ilk günkü gibi, heyecanından, coşkusundan, aşkından, azminden hiçbir şey kaybetmedi. Hizmeti önceleyen siyasi anlayışımız ve siyasete kattığımız erdem, dürüstlük, doğruluk, samimiyet, tevazu, birlik ve beraberlik değerleriyle yeni eserler ortaya koyarak, inandığımız yolda yürüyerek büyük yolculuğuna, tarihi yolculuğuna devam ediyoruz. Bugün yine kongrelerimizle daha da güçlenerek milletimize hizmet için, Doğanşehir'imize hizmet için inandığımız yolda teşkilatlarımızla beraber kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz" dedi.

Başkan Koca, partilerinin Doğanşehir'de tarımdan sağlığa, ekonomiden ulaştırmaya kadar her alanda büyük hizmetler yaptığı ve yapmaya devam edeceğini ifade etti. Başkan İhsan Koca, geçen Haziran ayında hayatını kaybeden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'e rahmet dileyerek, Vahap Küçük'ün ilçeye bir çok hizmet yaptığını sözlerine ekledi.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile İl Koordinatörü 23. dönem Bingöl Milletvekili Yusuf Çoşkun'un konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Kongreye tek aday olarak giren Murat Kavuncuoğlu yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçildi. Göreve yeniden seçilen Kavuncuoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partisinin belirlediği hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceklerini ifade ederek, kendisine yeniden görev verilmesi dolayısıyla katılımcılara ve delegelere teşekkürlerini bildirdi. - MALATYA

Vahap Küçük, Doğanşehir, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Doğanşehir'de Kavuncuoğlu güven tazeledi - Son Dakika


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