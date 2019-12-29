AK Parti Döğer beldesi 7. Olağan kongresi - Son Dakika
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AK Parti Döğer beldesi 7. Olağan kongresi

6 saat önce

AK Parti İhsaniye ilçe teşkilatına bağlı Döğer belde başkanlığının 7. Olağan kongresi gerçekleşti.

AK Parti Döğer beldesi 7. Olağan kongresi, System.String[]

AK Parti İhsaniye ilçe teşkilatına bağlı Döğer belde başkanlığının 7. Olağan kongresi gerçekleşti.

Döğer Kervansaray'ındaki kongreye, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Kurtcan Çelebi, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Başkanı Hüseyin Sezen, belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Sezen, kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerin yenilenme, enerjimizi tazeleme ve yeniden yollara düşme süreci olduğunu söyledi.

AK Partili olmanın ülkenin ve milletin medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak olduğunu dile getiren Sezen, şöyle konuştu:

"AK Parti, Türkiye'dir. Bize göre dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Bizim lügatımızda hak davası için küsmek, kırılmak, darılmak asla yoktur, olmayacaktır. İl Başkanı, İl başkan yardımcıları, belediye başkanı, milletvekili, ilçe ve belde başkanı gibi unvanlı görevler, bu büyük yürüyüşte sadece birer hizmet vesilesidir, hizmet vasıtasıdır."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de partisinin Türkiye'de ilk 7. Olağan kongresini Döğer beldesinde yapıldığını belirterek, AK Parti'nin 100 yıllık bir dava hareketi olduğunu vurguladı.

İl Koordinatörü Kurtcan Çelebi de AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar çok büyük badireler atladığını ancak kayalarından toz götürdüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede, AK Parti Döğer belde başkanlığına Seydi Ahmet Şık, seçildi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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