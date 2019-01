Ak Parti, Dünya Mazlumlarının Partisidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti sadece Türkiye'nin partisi değil dünya partisidir, dünya mazlumlarının partisidir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti sadece Türkiye'nin partisi değil dünya partisidir, dünya mazlumlarının partisidir. Dünyada zulme uğramış insanların, toplumların partisidir." dedi.



Kurtulmuş, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Şanlıurfa'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, burada bulunmanın memnuniyetini yaşadığını ifade etti.



Kurtulmuş, yerel seçimlerden her zaman olduğu gibi zaferle ayrılacaklarına inandığına belirterek, şöyle devam etti:



"AK Parti'nin birinci özelliği yerli ve milli olması. Hiç kimseden emir ve talimat almaz. IMF'nin karşısında avuç açmaz. Dünyanın emperyalist güçlerine karşı diz çökmez. Dünyanın egemenlerinin oynadığı oyunu sizin sayenizde milletin sayesinde ters düz eder. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. Hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Bu dünyada Allah'tan başka hiçbir gücün önünde secdeye varmaz, rükuya gitmeyiz. İkinci özelliğimiz, biz reformcu bir siyasi hareketiz. Bu memlekette çok reformlar yapıldı. Ama geçtiğimiz 16 yılın en önemli reformlarından birisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiştir. Çünkü Türkiye'deki her Cumhurbaşkanlığı seçimi ne yazık olaylı olmuştur. Türkiye'de bazı darbeler Cumhurbaşkanlığı seçimi bahane edilerek yapılmıştır. 2014'te millet içinden çıkan birisine Cumhurbaşkanlığı yolunu açtı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçti. Sonra bir adım daha attık. 24 Haziran seçiminde de hem Cumhurbaşkanını hem hükümeti çıkarttık. Bu milletten Allah razı olsun."



AK Parti'nin bugüne kadar Türkiye'de önemli hamlelere imza attığını anımsatan Kurtulmuş, "Bu memlekette Cumhurbaşkanını halk seçtiği sürece milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin camisine, mescidine yolu düşmeyen, milletin düğününde halay çekmeyen, milletin taziyesinde bulunmayan, milletle sevinmeyen hiç kimse bu memlekette Cumhurbaşkanı seçilemeyecek, millet seçmeyecek." diye konuştu.



"AK Parti'nin özelliği kalkınmacı olmasıdır"



Kurtulmuş, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanının darbeyle uzaklaştırıldığını şimdi ise aynı şeyin Venezuela'da yapılmaya çalışıldığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Biz bu hikayeleri çok gördük. Hiçbir darbeyi unutmadık. Merve Kavakçı, başörtülü olduğu için mecliste yemin bile etmesine müsaade edilmedi. Bugün AK Parti'nin yaptığı reformlar sayesinde parlamentoda çok sayıda başörtülü milletvekillerimizin bulunduğu bir Türkiye var. Başı açık olan da kapalı olan da milletvekili olacak. AK Parti'nin özelliği kalkınmacı olmasıdır. AK Parti Türkiye'nin her yerine kalkınmayı yaymış bir partidir. Cizre'de, Şırnak'ta Hakkari'de havaalanı, yollar, üniversiteler, sağlık hizmetleri her şey. İstanbul ve Ankara'da ne varsa Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da da var. Çünkü biz kalkınmayı milletimizin tamamına yaymayı temel hedef olarak görüyoruz. Biz kuşatıcı bir siyasi hareketiz. Biz, memleketin sadece bir kısmında değil herkesin ama herkesin siyasi hareketiyiz. Bu toprakları böldürmeyiz, bu coğrafyayı parçalatmayız. Milletin arasına fitne sokulmasına izin vermeyiz. Biz bu oyunlara izin veremeyiz. AK Parti sadece Türkiye'nin partisi değil dünya partisidir, dünya mazlumlarının partisidir. Dünyada zulme uğramış insanların, toplumların partisidir."



Vatandaşlardan belediye başkanları için oy isteyen ve seçim gününe kadar herkesin çok iyi çalışmasını isteyen Kurtulmuş, belediye başkanı adaylarına da çeşitli tavsiyelerde bulundu.



Konuşmaların ardından AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile ilçe belediye başkanları kamuoyuna tanıtıldı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış

Fırsatçıların Zam Oyunu Devam Ediyor

Ünlü Şarkıcı Hadise, Beğendiği 10 Milyon Liralık Evi Alabilmek İçin Lüks Evini Satışa Çıkardı

Düğünlerine 10 Gün Kala Öğrendiler! Doktor Çifte, Balayı Kabusu Yaşatan Dolandırıcılara Ceza Yağdı