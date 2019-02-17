Son Dakika Haberleri: AK Parti Düzce Başkan Adayı Özlü "Bana Güvenin"

AK Parti Düzce Başkan Adayı Özlü "Bana Güvenin"

28 dakika önce

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü "Düzce'nin bütün dertleri benim derdimdir.

AK Parti Düzce Başkan Adayı Özlü
65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü "Düzce'nin bütün dertleri benim derdimdir. Eğitim, sağlık, tarım tüm sorunlar benim sorunlarımdır. Bana güvenin, tüm sorunları çözeceğim" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de bulunan alışveriş merkezlerini ziyaret etti. Avm'ler de vatandaşlar ile bir araya gelen Özlü, çocuklara da oyuncak dağıttı. Ardından Tokuşlar ve Sopukpınar Mahallelerini ziyaret eden Özlü, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Mahalle sorunlarını tamamen ortadan kaldıracağını söyleyen Özlü, "Bana güvenin" diyerek, "Düzce'nin bütün dertleri benim derdimdir. Eğitim, sağlık, tarım tüm sorunlar benim sorunlarımdır. Bana güvenin, tüm sorunları çözeceğim. Bizim farkımız dürüstlüğümüz ve çalışkanlığımızdır" ifadelerini kullandı.

Düzce'nin tüm ilçelerine ve beldelerine doğalgazı ulaştırdıklarını söyleyen Özlü, " Yığılca'da Boğaziçi'nde doğalgaz gaz var. Türkiye'de İstanbul'dan sonra ikinci iliz, tüm bölgelerinde doğalgaz olan. Yurt konusunda Türkiye'nin en iyi birkaç ili arasındayız. Düzce'ye gelen öğrencilerin yurt sorununu ortada kaldırdık. Otogar, otoban bağlantı yolu, kültür merkezi, hastane hepsi bizim dönemimizde yapıldı. Düzce'de daha yapacak çok işimiz var. Her zaman diyoruz. Düzce'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bana inanın, bana güvenin" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:50 Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Hükümet, AK Parti, Düzce, Politika
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