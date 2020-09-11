AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları'ndan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük ve gençlik kolları yönetim kurulu üyelerince bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu yaptıklarını belirtti.

İmam hatip liselerinin ülkedeki genel eğitim sisteminin bir parçası olduğunu aktaran Küçük, " Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir." değerlendirmesini yaptı.

İmam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış ve çirkin algı ile her daim mücadele edeceklerinin bilinmesini istediklerini vurgulayan Küçük, "Bizler AK Parti Düzce Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.