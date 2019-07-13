AK Parti Düzce teşkilatından Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret
4 saat önce
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Çilimli İlçe Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve AK Parti Düzce İl Teşkilat Başkanı İbrahim Canpolat'ı makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:27 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek
, AK Parti Düzce
İl Başkanı Mustafa Keskin
, Çilimli
İlçe Belediye Başkanı Muhsin Yavuz
ve AK Parti Düzce İl Teşkilat Başkanı İbrahim Canpolat'ı makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeybek konuklarıyla yakından ilgilenerek Afyonkarahisar hakkında bilgi verdi. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Çilimli İlçe Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve AK Parti Düzce İl Teşkilat Başkanı İbrahim Canpolat ise Başkan Zeybek'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR
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