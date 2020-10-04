AK Parti Düzköy İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Düzköy İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Düzköy İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresine, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu ve Adnan Günnar, AK Parti Trabzon İl Koordinatörü ve Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, diğer ilgililer ve partililer katıldı.

Kongrede, tek listeyle gidilen seçimde, mevcut ilçe başkanı Şenol Akpınar yeniden seçildi.

AK Parti İl Başkanı Revi, burada yaptığı konuşmada, Düzköy vadisinin Türkiye'nin, Trabzon'un, belki de dünyanın en çalışkan, en üretken insanlarının olduğu vadi olduğunu söyleyerek, "Doğal güzellikleriyle çok güzel bir vadi. Çal Mağarası var, yaylaları var. İnşallah bunları değerlendirerek ilçemizi daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.