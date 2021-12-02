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AK Parti Edirne'de "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı" düzenleyecek - Son Dakika

AK Parti Edirne'de "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı" düzenleyecek

02.12.2021 15:47
AK Parti Edirne'de "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı" düzenleyecek

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Edirne'de "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı" düzenlenecek.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Edirne'de "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı" düzenlenecek.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, 4-5 Aralık tarihlerinde "Bu hikayenin kahramanı sensin" sloganıyla düzenlenecek program için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Programda, siyasal iletişim ve yeni medya alanı başta olmak üzere eğitimler verileceğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Partimizin demokrasi yolculuğu ve büyük mücadelesi, siyasal iletişim gibi makro ölçekli eğitimlerin yanı sıra bireysel gelişime yönelik seminerlerin de yer alacağı bu iki günlük gelişim ve motivasyon yolculuğumuzda bizlere çok kıymetli AK Parti MKYK üyemiz Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Konya Milletvekilimiz Ahmet Sorgun, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız, Adana Milletvekilimiz Ahmet Zenbilci, AK Parti MKYK üyemiz, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcımız Doç.Dr. Resul Kurt, Gazeteci Yazar Prof.Dr. Mehmet Şahin, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun, yazar ve sunucu Hayati İnanç ve sanatçı Uğur Işılak eşlik edecek.

Verecekleri seminerlerle değerli tecrübe ve bilgilerini AK Parti Edirne teşkilatımıza aktaracaklar. Bu önemli ve ufuk açıcı akademi programı için Edirne İl Başkanlığı olarak büyük bir motivasyon ve sevinçle hazırlandık. Akademimizin sonunda Edirne'miz ve memleketimiz için çok daha büyük bir motivasyon ve yepyeni bakış açılarıyla hizmete ve çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum. Programın Edirne ve tüm Türkiye için hayırlı gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum."

Araştırma Geliştirme, AK Parti, Aralık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne'de 'Teşkilat Akademisi Eğitim Programı' düzenleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Edirne'de "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı" düzenleyecek - Son Dakika
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