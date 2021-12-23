AK Parti Edirne Gençlik Kolları'ndan atık yağ toplama kampanyası - Son Dakika

AK Parti Edirne Gençlik Kolları, atık yağların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve Kültür Birimi tarafından düzenlenen farkındalık çalışması kapsamında partililer atık yağ topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Edirne Gençlik Kolları Burak Cambaz, AK Partili gençler olarak doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çevreye duyarlılığın artırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla atık yağ toplama kampanyası düzenlendiğini aktaran Cambaz, şunları kaydetti:

"Sanayi devriminden bu yana doğanın birçok açıdan dengesinin bozulduğunu, küresel ısınmanın arttığını görmekteyiz. Gençlik olarak bu konuya kayıtsız kalamazdık. Bu nedenle ilgili birimimiz birim başkanımızın koordinatörlüğünde bir çalışma başlattı. Güzel sonuçların daha sonra alınacağını düşündüğümüz kampanyalarımız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde başlatılan Sıfır Atık projesine destek vererek bu konudaki hedeflerin gerçekleşmesi için çalışmalarımız devam edecektir."

Çevre, Şehircilik ve Kültür Birim Başkanı Begüm Tosun ise doğanın korunması ve ekolojik dengenin sürekliliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çalışmaya destek veren üyelere teşekkür eden Tosun, vatandaşlara atık yağları toplayıp geri dönüşüme kazandırmaları tavsiyesinde bulundu.