AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

İba mesajında, annelerin sevgi dolu yürekleriyle evlatlarına her zaman yol gösterici olduklarını belirtti.

Dünyanın karşı karşıya olduğu koronavirüs salgını döneminde Anneler Günü'nün buruk kutlanacağını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Bir anne bir ulusun ve hatta dünyanın kaderini değiştirebilir. Tıpkı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün validesi Zübeyde Hanım'ın yetiştirdiği evladıyla Türk ulusunu esaretten kurtarmaya ve bağımsızlığını korumaya vesile olması gibi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir uzak kaldığımız annelerimize ve aile büyüklerimize kavuşmayı, en yakın zamanda sağlıklı günlerde yeniden bir araya gelmeyi bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ben de bir anne olarak şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren başta şehit annelerimiz olmak üzere, yüreğinde bir canlıya annelik etmiş olma sevgisini taşıyan tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Ayrıca ülkemizin içerisinde bulunduğu salgın hastalıkta ailelerinden ayrı kalarak gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan özellikle sağlık çalışanı annelerimize minnetlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum."