AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çömlekköy Barajı'nın ihalesinin bu yıl yapılacağını bildirdi.

İba yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü belirtti.

Çömlekköy Barajı ile ilgili çiftçinin talep ve dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"İhalesi bu yıl yapılacak Çömlekköy Barajı, bölge üreticisine ve kente büyük katkı sağlayacak. Her konuda olduğu gibi Edirne için önemi büyük olan bu projede de desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Edirne'miz gelişmeye devam edecek."

Edirne'de devam eden ve planlanan projelerle ilgili de görüşmeler yaptığını belirten İba, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret ederek Lalapaşa, Havsa ve Yenikarpuzlu belediyelerinin yeni yatırımları ve Edirne gençlerinin ihtiyaçları ile ilgili taleplerini ilettik. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ı da ziyaret ederek kent ekonomisi hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca'yı da ziyaret ettik. Bu yıl içinde Büyükoğünlü Göleti gövdesi tamamlanacak ve 1170 dekar alan sulamaya açılacak. Lalapaşa 1 ve 2 göletlerinin ödeneği hazır. Yakın bir zamanda ihalesi yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun."