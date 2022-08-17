AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

17.08.2022 15:48
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çömlekköy Barajı'nın ihalesinin bu yıl yapılacağını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çömlekköy Barajı'nın ihalesinin bu yıl yapılacağını bildirdi.

İba yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü belirtti.

Çömlekköy Barajı ile ilgili çiftçinin talep ve dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"İhalesi bu yıl yapılacak Çömlekköy Barajı, bölge üreticisine ve kente büyük katkı sağlayacak. Her konuda olduğu gibi Edirne için önemi büyük olan bu projede de desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Edirne'miz gelişmeye devam edecek."

Edirne'de devam eden ve planlanan projelerle ilgili de görüşmeler yaptığını belirten İba, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret ederek Lalapaşa, Havsa ve Yenikarpuzlu belediyelerinin yeni yatırımları ve Edirne gençlerinin ihtiyaçları ile ilgili taleplerini ilettik. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ı da ziyaret ederek kent ekonomisi hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca'yı da ziyaret ettik. Bu yıl içinde Büyükoğünlü Göleti gövdesi tamamlanacak ve 1170 dekar alan sulamaya açılacak. Lalapaşa 1 ve 2 göletlerinin ödeneği hazır. Yakın bir zamanda ihalesi yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun."

YORUMLAR
500
Edirne Eczacılar Odası Başkanı: Ankara'da Eczacı Mitingi Düzenleyeceğiz. Edirne Eczacılar Odası Başkanı: Ankara'da Eczacı Mitingi Düzenleyeceğiz. Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 16:26:51. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement