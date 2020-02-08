AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan köylere ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan köylere ziyaret

6 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin bazı köylerinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan köylere ziyaret, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin bazı köylerinde ziyaretlerde bulundu.

İba, Avarız, Değirmenyeni, Yolüstü, Hatipköy, Suakacağı, Muratçalı, Korucu ve Büyükdöllük köylerinde vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Ziyaretlerinin devam edeceğini belirten İba, şunları kaydetti:

"Sorunların çözümü yolunda her zaman vatandaşlarla iç içe ve bir arada olarak onlarla birlikte hareket edeceğiz. Köylere yapılan yatırımları yerinde görmek ve sorunlara birlikte çözüm üretmek için adım atıyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanmamız bizi daha da mutlu ediyor. Önümüzde herhangi bir seçim yok fakat biz her zaman halkımızın ve köylülerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kapımız hiçbir zaman kapanmayacak. Kentimizin ve köylerimizin daha iyi yere gelebilmesi adına ziyaretlerimizi sürdürerek bilgi alışverişine devam edeceğiz."

AK Parti, Yolüstü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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