AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

İba, mesajında, çok önemli olayların yaşandığı 2019 yılını geride bıraktıklarını,yeni umutlar eşliğinde 2020 yılına girdiğini belirtti.

Partilerinin kurulduğu günden bugüne vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalıştıklarını ifade eden İba, mesajında şunları kaydetti:

"Edirne'mizin gelişmesi ve ortak geleceğimiz için yeni yılda da yorulmadan çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Şehrimizin gelişmesi, kalkınması ve hedeflerine ulaşması için yepyeni ufuklarla koyduğumuz hedeflerimize ilerlemeyi sürdüreceğiz. Değerlerimiz bize birliği, beraberliği ve kardeşliği yüceltmeyi öğütlemektedir. Çalışmalarımızın tamamını bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu duygularla bir kez daha 2020 yılının medeniyetimizin kadim şehri Edirnemize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, güvenlik ve daha fazla refah getirmesini temenni ediyorum."

AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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