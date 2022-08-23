Edirne'den kısa kısa

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, kentteki bazı mahallelerde çarşamba günü 10.00-14.00 saatleri arasında çalışma yapılacak.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

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