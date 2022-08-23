Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

23.08.2022 09:20
Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, Yücegök'e görevinde başarı diledi.

DSİ yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette İba, vatandaşların talep ve dileklerini iletti.

-Planlı elektrik kesintisi

Edirne'de bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, kentteki bazı mahallelerde çarşamba günü 10.00-14.00 saatleri arasında çalışma yapılacak.

Vatandaşların elektrik kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları istendi.

YORUMLAR
500
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi'nin İklim Planını Hazırlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi'nin İklim Planını Hazırlayacak TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa
Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
16:16 Altın uzmanından şaşkına çeviren tahmin: Altında astronomik bir artış bekleniyor
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:34:58. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement