"Eğitimde kalite, eğitimde fırsat eşitliği, her geçen gün artan nitelikli okul sayısı... Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yılda tüm kalemlerde eğitimde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımlar artarak devam edecek.

Söz konusu dönemde 3 bin olan öğretmen sayısının da bugün 5 bine ulaştığına vurgu yapan İba, şunları kaydetti:

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Edirne İl Başkanı İba, eğitime yatırımın artarak devam edeceğini belirtti - Son Dakika

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