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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnaf ve sanatkar odalarını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnaf ve sanatkar odalarını ziyaret etti

02.02.2022 11:52
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnaf ve sanatkar odalarını ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'deki esnaf ve sanatkar odalarını ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'deki esnaf ve sanatkar odalarını ziyaret etti.

İba, son genel kurulda yeniden seçilen Edirne Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selçuk Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ardından Edirne Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Fındıklı'yı ziyaret eden İba, Fındıklı ve yönetimine de hayırlı olsun dileğinde bulundu.

İba, son olarak Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Sedat Tosun'u ziyaret etti.

Federasyon merkezinde muhtarlarla görüşen Başkan İba, köy ve mahallelerinin durumlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Kentteki tüm meslek odalarını ve sivil toplum kuruluşlarını tek tek ziyaret edip çaylarını içerek, hatırlarını sormanın en önemli gündem konularından olduğunu belirten İba, "Önümüzdeki günlerde de ziyaretlerimize devam edeceğiz. Edirne'mizin nabzını tutmak için sivil toplumun sesini duymak ve onlarla omuz omuza iş birliği içinde çalışmak önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Edirne, Selçuk, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnaf ve sanatkar odalarını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnaf ve sanatkar odalarını ziyaret etti - Son Dakika
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