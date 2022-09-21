AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Meriç Ovası'ndaki modern sulamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Meriç Ovası'ndaki modern sulamaya ilişkin açıklama Açıklaması

21.09.2022 16:27
AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Meriç Ovası'ndaki modern sulamaya ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Meriç Ovası'nda 78 bin dekar alanın modern sulamaya açılacağını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Meriç Ovası'nda 78 bin dekar alanın modern sulamaya açılacağını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça ile görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

DSİ'den çalışmalarla ilgili sürekli güncel bilgiler aldıklarını ve çalışmaları sahada da takip ettiklerini aktaran İba, "DSİ Genel Müdürümüz Prof. Dr. Lütfi Akça'nın verdiği son bilgilere göre, Edirne ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan en büyük sulama yatırımlarından biri olan Edirne Meriç Sulaması projesinin boru hattının tamamının yılın sonuna dek faaliyete geçirileceğinin bilgisini aldık." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Meriç Nehri'nden 2 pompa istasyonu ile alınacak sulama suyunun 260 kilometre boru hattı döşenerek sulama alanında dağıtımı yapılacağını ifade eden İba, sadece 2021'den bugüne 171 kilometre sulama borusunun iş başına getirildiğini, bu yılın sonuna dek ise boru hattının tamamının faaliyete geçirileceğini belirtti.

Meriç Ovası'nda 78 bin dekar alanın modern sulamaya açılacağını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Başta ilimizin her tür ihtiyacı için daima destekçimiz olmuş Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren DSİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkma anlayışıyla çalışmalar devam etmektedir.

Su hayattır, üreticimizin, bereketli topraklarımızın daha yüksek verime kavuşmasını sağlayacak çalışmalarımız memleketimize, milletimize, çiftçimize ve Edirne'mize hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Meriç Ovası'ndaki modern sulamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Meriç Ovası'ndaki modern sulamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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