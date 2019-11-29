AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çorlu'da düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Belgin İba, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Belgin İba, toplantı öncesi, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyaroğlu ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdim Noyan'ı da ziyaret etti.