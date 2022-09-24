Resmi tatili fırsat bilen Bulgarlar, Edirne'ye bu kez kışlık alışveriş için akın ediyor

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan sağlıkçı ataması açıklaması - Son Dakika

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