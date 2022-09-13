AK Parti Edirne İl Başkanı İba, çeltik alım fiyatlarının hayırlı olmasını diledi - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, çeltik alım fiyatlarının hayırlı olmasını diledi

13.09.2022 19:14
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, çeltik alım fiyatlarının hayırlı olmasını diledi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2022 dönemi çeltik alım fiyatlarının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2022 dönemi çeltik alım fiyatlarının hayırlı olmasını diledi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, 55 randımanlı baldo çeltik fiyatının ton başına 15 bin liradan alınacağını belirtti.

Fiyatların üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan İba, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz 2022 dönemi çeltik alım fiyatlarını açıkladı. 55 randımanlı baldo çeşidi çeltik ton başı 15 bin lira, 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik ton başı 13 bin 500 lira, 65 randımanlı luna çeşidi çeltik alım fiyatı ton başı 12 bin 500 lira olarak açıkladı. Üreticimize, memleketimize hayırlı olsun. Rabbim dane bereketi versin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba, çeltik alım fiyatlarının hayırlı olmasını diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanı İba, çeltik alım fiyatlarının hayırlı olmasını diledi - Son Dakika
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