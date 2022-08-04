AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderildiğini belirtti - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderildiğini belirtti

04.08.2022 14:12
AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderildiğini belirtti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, üreme parametresi uygulamasında yapılan değişiklikle büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetlerinin giderildiğini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, üreme parametresi uygulamasında yapılan değişiklikle büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetlerinin giderildiğini bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ile kentte yaptıkları ziyaretlerde üreticilerin kendilerine yaşadıkları sorunları anlattığını anımsattı.

Taleplerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenleme çalışması yaptığını belirten İba, "Cumhurbaşkanımız konuya duyarsız kalmayıp hemen gereğini yaptı. Bu sevindirici haberi paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın üreticilere hayırlı olmasını dileyen İba, şunları kaydetti:

"Yapılan düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve imzasıyla uygulamaya alındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Ahmet Minder'e, Edirne'me verdikleri değer ve önemin yanı sıra sesine ses oldukları için teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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10. Açılış Bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 10. Açılış Bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 10. Açılış Bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 10. Açılış Bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Minder, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderildiğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderildiğini belirtti - Son Dakika
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