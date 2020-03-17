AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba: "Yeni Uzunköprü Devlet Hastanesinin ihale süreci başladı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba: 'Yeni Uzunköprü Devlet Hastanesinin ihale süreci başladı' - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba: "Yeni Uzunköprü Devlet Hastanesinin ihale süreci başladı"

6 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ilçesine yapılması planlanan 200 yataklı devlet hastanesi ihale sürecinin başladığını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ilçesine yapılması planlanan 200 yataklı devlet hastanesi ihale sürecinin başladığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir'i de makamında ziyaret ettiğini aktaran İba, "Ankara'dan pek çok müjdeyle Edirne'ye geldik. Uzunköprülü vatandaşların sağlık alanında hak ettiği hizmetleri almaları konusunda, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın desteği ile Ankara'da yoğun çaba gösterdik. Uzunköprü ilçesine yapılması planlanan 200 yataklı devlet hastanesi ihalesine katılım süreci 17 Mart bugün başladı." ifadelerini kullandı.

İlçeye yapılacak hastanenin tam teşekküllü olacağını belirten İba, şunları kaydetti:

"İleri teknoloji ürün cihazlarla donatılan ve modern mimarisiyle hemşehrilerimize hizmet verecek yeni Uzunköprü Devlet Hastanemiz 200 yataklı olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda Edirnemiz için hayal ettiğimiz Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, bugün sağlık turizmi hareketinde Türkiye'nin Balkanlar'daki öncüsü durumda olmuştur. Müjdesini verdiğimiz yeni Uzunköprü Devlet Hastanemiz de hizmete başladıktan sonra sağlık alanında Uzunköprü'nün ihtiyaçlarına cevap verecektir. Vekilimiz Fatma Aksal'ın desteği ile Edirne'mizde kısa sürede güzel işlere imza atacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba: "Yeni Uzunköprü Devlet Hastanesinin ihale süreci başladı" - Son Dakika
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