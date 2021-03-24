AK Parti Edirne İl Başkanı İba, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde divan üyeliğine seçildi - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde divan üyeliğine seçildi

24.03.2021 13:29
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde divan üyeliğine seçildi, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde divan üyeliğine seçildi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde divan üyeliğine seçildi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İba'nın Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz başkanlığında oluşturulan kongre divanında yer aldığı belirtildi.

Divan Başkan Yardımcısı AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Serap Ünsal ve AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç'la İba'nın divanda görev aldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kongrede AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı. Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz getirildi. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da divan üyeliğine seçildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirnelilere seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişinde divanı ve delegeleri selamladığı ifade edilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına başlamadan önce partilileri selamladığı sırada Edirne teşkilatına 'Fetihler senden başlar, Fatihler senden çıkar' diye seslenmesi dikkat çekti." denildi.

Ali İhsan Yavuz, Büyük Kongresi, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde divan üyeliğine seçildi - Son Dakika


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