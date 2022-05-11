AK Parti Edirne İl Başkanı İba, bakanlar Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, bakanlar Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti

11.05.2022 12:58
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, bakanlar Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştü.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara ziyareti esnasında Edirne'de devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili görüşmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile bir araya geldiklerini belirtti.

İba, nehir kenarları ve millet bahçesi projesinin ihalesinin gelecek ay yapılacağını ifade etti.

Selimiye Meydanı için verilen sözün yerine getirilmesinin ardından millet bahçesi projesinin yapımına da kısa zamanda başlanacağını vurguladı.

Bakan Kurum'a teşekkür eden İba, "Tüm gayretimiz, hemşerilerimizi hak ettikleri bir Edirne'de yaşatabilmek içindir. Bu gaye ile çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Edirne'ye 10 semt sahası yapılacak

İba, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu da ziyaret ettiğini Edirneli gençlerin faydalanması ve sporun yaygınlaşması için kente 10 yeni semt sahası yapılacağının müjdesini aldığını belirtti.

Edirne'nin spor ile de anılmasını istediklerini dile getiren İba, "Şehrimize 10 yeni semt sahası müjdesi veren Bakanımızı motokros ve kürek festivallerimize davet ettik. Gençlerimize ve hep genç kalan hemşerilerimize hayırlı olsun." diye kaydetti.

İba'ya ziyaretlerinde AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı Başkentte otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Başkentte otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İklim Değişikliği, Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba, bakanlar Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
13:09 New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek
12:51 Abonelerini kaybeden Netflix harekete geçti: Parola paylaşımı kalkıyor, platform için reklamlar geliyor
12:49 Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
12:48 Dolandırıcıları telefonda oyaladı, konuşa konuşa karakola gitti! Hem 158 bin lirasını kurtardı, hem de dolandırıcıları yakalattı
12:45 Kendisini aldattığını düşündüğü kocasını kalçasından bıçakladı
12:15 16 yıl sonra Erdoğan'ın Avusturya'da çekilen salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı
12:12 Cinayet davası 7 yıl sonra karara bağlandı! "Dosyayı Müge Anlı'nın programına taşıyalım" talebi geldi
11:19 Iraklı "sopalı şifacı" yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
12:03 Sadakatsiz dizisi sahnesi gibi: İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci telefon bulmuş
12:00 Yargıtay'dan eşlerin maaşına el koyan kocalara kötü haber!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 13:14:09. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanı İba, bakanlar Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement