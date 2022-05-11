AK Parti Edirne İl Başkanı İba, bakanlar Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara ziyareti esnasında Edirne'de devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili görüşmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile bir araya geldiklerini belirtti.

İba, nehir kenarları ve millet bahçesi projesinin ihalesinin gelecek ay yapılacağını ifade etti.

Selimiye Meydanı için verilen sözün yerine getirilmesinin ardından millet bahçesi projesinin yapımına da kısa zamanda başlanacağını vurguladı.

Bakan Kurum'a teşekkür eden İba, "Tüm gayretimiz, hemşerilerimizi hak ettikleri bir Edirne'de yaşatabilmek içindir. Bu gaye ile çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Edirne'ye 10 semt sahası yapılacak

İba, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu da ziyaret ettiğini Edirneli gençlerin faydalanması ve sporun yaygınlaşması için kente 10 yeni semt sahası yapılacağının müjdesini aldığını belirtti.

Edirne'nin spor ile de anılmasını istediklerini dile getiren İba, "Şehrimize 10 yeni semt sahası müjdesi veren Bakanımızı motokros ve kürek festivallerimize davet ettik. Gençlerimize ve hep genç kalan hemşerilerimize hayırlı olsun." diye kaydetti.

İba'ya ziyaretlerinde AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı da eşlik etti.