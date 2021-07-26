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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili iddialarına yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili iddialarına yanıt verdi Açıklaması

26.07.2021 13:16
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili iddialarına yanıt verdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İba, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana Edirne için olağanüstü çaba sarf ettiklerini söyledi.

Edirne'nin zararına olacak hiçbir polemiğe girmediklerini aktaran İba, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim tek gayemiz Edirne'mizin ve hemşehrilerimizin daha iyi hizmete kavuşması ve layık oldukları bir Edirne'de yaşama fırsatı bulmalarıdır. Ancak CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı Edirne'mizin yararına çalışması gerekirken, tüm eforunu ve gücünü sürekli bizleri karalamaya ve bizim Edirne için var gücümüzle ortaya sunduğumuz hizmetlere saldırmaya devam etmiştir. Bu kadar büyük haksızlıklar, mesnetsiz açıklamalar ve bu kadar vicdansız suçlamalar karşısında günlerce, aylarca susup sabrettik. Ancak artık daha fazla bu haksızlıklar karşısında sessiz kalamayacağız." ifadelerini kullandı.

Pekcanlı'nın, TEM Edirne-Karaağaç bağlantı yolu, Keşan ve Uzunköprü organize sanayi bölgeleri ve Havsa İç Gümrükleme alanının yapılmayacağı iddiasında bulunduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Öncelikle kendisine şunu çok net belirtmek istiyorum ki resmi bir makamda, resmi bir kurumu temsil ediyorsanız, evvela sözlerinizin gerçekliğine dikkat etmelisiniz. Sizlerin masa başında karalama kampanyaları kurguladığınız dönemde bizler tüm pandemi koşullarına rağmen TEM Edirne-Karaağaç bağlantı yolunun çalışmalarına başladık. 2023 yılının ilk aylarında ise tamamlayacağız. Biz bu memleket için bu kadar uğraşırken, bu mudur vicdan, bu mudur hakkaniyet. Hem hizmet üretmeyip hem de çalışanı karalamak reva mıdır? Yine Edirne'mizdeki işsizlik sorununa çare olacak, her açıdan şehrimize nefes aldıracak, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan organize sanayi bölgelerinin yapımına engel olmak adına nasıl birleştiğinizi ve nasıl yalan bilgilerle karalama kampanyaları yaptığınızı biliyoruz."

İba, sadece Uzunköprü'nün değil bölgenin istihdam sorununu çözeceklerini kaydetti.

Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Havsa İç Gümrükleme Projesi, Selimiye Meydan Düzenleme projesi, 3 Nehir 1 Şehir ve Millet Bahçesi projesi, 1328 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu, Edirne Spor Salonu, yüzme havuzu, Hıdırlık Tabyalar, Edirne Makedonya Kulesi ve Yakın Çevresi Koruma Projesi ve Hızlı Tren Projesi, huzurevi, Uzunköprü tarihi taş köprünün onarımı ve Havsa Deresi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden İba, kente yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Birçok projenin yolda olduğunu dile getiren İba, şu ifadeleri kullandı:

"Ama siz altyapı konusunda 'süreç devam ediyor, bu sokaklara katlanalım' dediniz, biz hep sabrettik. Her zaman halkın faydasını düşünerek uzlaşmacı olduk. Bizim elimizden gelecek tüm destekleri verdik. Sonunda Edirne'miz kazanacaksa, beklemeye de sabretmeye de razıyız dedik. Fakat ne oldu? Bizim bütün desteğimize rağmen, bunca zaman geçti siz hala en temel şehircilik sorunu olan alt yapı meselesini bile çözemediniz. Bu sabah itibarıyla buraya gelmeden önce altyapının başlangıç noktasına gittik. Maalesef altyapı çalışmaları için ilk kazmanın vurulduğu yerlerin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmiş olmasına rağmen hala büyük bir kısmının yapılmadığını gördük.Sizlerden belediyelerinizin getirmesi gereken hizmetleri beklemeyi bıraktık artık. Sadece ve en azından bu altyapı konusunda çıkın ve vatandaşımıza gerçek bir cevap verin. Tüm Edirne aylardır mağdur ediliyor. Üstüne bir de hiç utanmadan çıkıp, kendi önündeki çöpü görmeyip karşısındakine saldıran CHP İl Başkanı'nı hem vatandaşın sesini duymaya hem de vicdanının sesini duymaya davet ediyoruz. Eğer bu kadar haksızlık üstüne hala bir vicdanı kaldıysa.

Edirneli hemşehrilerimiz aylarca çamurun, altyapı bozukluklarının içinde sabır gösterdi, dişini sıktı, dayandı. Biz sabırla beklerken 'arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş' misali hem suçlu hem de güçlü olamazsınız. Siz kendi yapamadığınız temel belediyecilik hizmetlerinin hesabını vatandaşa vermek yerine, yıllardır bu şehre kazandırdığımız hizmetleri karalamayı, yenilerinin yapılmasına mani olmayı seçtiniz. Her zaman olduğu gibi kolaya kaçtınız."

Kentteki sokak ve caddelerin çukur ve toz içinde olduğunu aktaran İba, "Bakın önümüz kış. Kış geliyor hala altyapıda ilerleme yok. Bu kış da aynı sorunları yaşayacağız. Yine üzerini su birikintisi ve çamur kapamış çukurlarda araçlarımız kalacak, hasar alacak. Okula giden evlatlarımız çukurlara düşmeden yürümek için çırpınacak. İşine gitmeye çalışan vatandaşımız, 21. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde bir şehirde arabası çukura saplanıp kalır mı endişesiyle kontak çevirecek. AK Parti olarak vermiş olduğumuz desteğe, hemşehrilerimizin gösterdiği sabra rağmen altyapı sürecini doğru yönetemediniz. Bu doğru yönetemediğiniz süreçleri saymakla bitiremeyiz." ifadelerini kullandı.

İba, Edirne Belediyesine ait Buçuktepe mevkisindeki yıllar önce inşaatına başlanan Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nın aradan geçen yıllara rağmen tamamlanamadığını aktardı.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili iddialarına yanıt verdi Açıklaması
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili iddialarına yanıt verdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, TEM Otoyolu, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba, CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili iddialarına yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Edirne İl Başkanı İba, CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili iddialarına yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika
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