AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

13.07.2022 16:10
AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, 15 Temmuz'da Türk milletinin demokrasiye ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkarak devletini korumak için kanlarını ve canlarını ortaya koyduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millet iradesine zincir vurulmaya kalkışıldığını vurgulayan İba, "Bu işgal hareketi Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran vatandaşlarımızın dik duruşu sonucu amacına ulaşamamıştır. Ayağa kalkan Türk milleti herkese, dostuna, düşmanına nasıl bir millet olduğunu göstermiştir." diye kaydetti.

Türk milletinin cesaretiyle başarısızlığa uğratılan darbe girişimi sırasında, hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit düşen 251 kişinin ve 2 bin 193 gazinin isimlerinin tarihe ve kalplere silinmemek üzere kazındığını ifade eden İba, hainlere geçit vermeyen milletin kahramanca mücadelesinin asla unutulmayacağını belirtti.

FETÖ mensupları ve iş birlikçileri tarafından Türkiye'nin maruz kaldığı alçak darbe girişiminin, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğinin altını çizen İba, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Türk milletinin üzerine kara bulutların çöktüğü anda yeniden dirilişinin adıdır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve aziz milletimizin dua ve destekleriyle FETÖ, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir. Bu duygularla 15 Temmuz'da vatan savunmasında gözünü kırpmadan canlarını feda eden kahraman aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 15 Temmuz'un kahraman gazilerine şükranlarımı sunuyorum."

İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 20.00'de Atatürk Anıtı'nda başlayacak demokrasi nöbetine tüm vatandaşları davet etti.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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