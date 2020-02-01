AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

6 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu faşist eyleme tepkilerin çığ gibi büyüdüğünü belirtti.

Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyı kınadığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Bu küstah şahsiyete ve onun düşüncesindekilere atalarımız yıllar önce gereken dersi vermişti. Rengini şehit kanlarından alan Türk bayrağımıza yapılan her saldırıya gereken ceza neyse tarih boyunca verilmiştir. Bu çirkin eylem hem ırkçılıktır, hem de demokrasi değerleriyle örtüşmemektedir. Ancak ben eminim ki bu davranış Yunan halkını da üzmüştür. Çünkü bizim için komşuluk değerleri çok önemlidir. Provokatif eylem nedeniyle AP'nin bu şahsiyete gereken cezayı vermesini bekliyoruz."

AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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