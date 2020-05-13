AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan, Türk Kızılay Kan Bağış Merkezine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Hemşireler Günü dolayısıyla Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezini ziyaret etti.

İba, ziyarette koronavirüs salgını sürecinde fedakarca çalışan hemşireleri tebrik ederek çiçek taktim etti.

Eşi Nesim İba'nın kan bağışında bulunduğu ziyarette İba, azalan kan stokları için Edirnelileri merkeze kan bağışında bulunmaya davet etti.

Koronavirüsle mücadele ve ramazan ayı dolayısıyla Türkiye genelinde kan bağış oranlarında ciddi düşüş olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Azalan kan stokları için tüm hemşehrilerimizi, saat 23.00'a kadar hizmet veren merkeze kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Her türlü koruyucu tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımız iftar sonrasında rahatlıkla kan verebilir. Sağlık çalışanlarımız bizler için çok kıymetli. Özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs döneminde canlarını dişine takarak çalışan hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarımız bir gün değil her gün hatırlanmalı."