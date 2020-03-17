AK Parti Edirne İl Başkanı İba:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'de koronavirüse karışı çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.



İba, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya'da hızla yayılan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınıyla ilgili olarak devletin erken davrandığını, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın almış olduğu tedbirler neticesinde toplumu bilgilendirme noktasında hızlı ve doğru adımların atıldığını bildirdi.

Koronavirüse karşı verilen mücadelede devletin gece gündüz eylem halinde olduğunu, tedbirlere en sıkı şekilde uyularak sağduyuyla destek verilmesi gerektiğini aktaran İba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hükümetin bu konuda özellikle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve ekibinin başarılı bir çalışma yürütüyor. Devletimiz virüs salgınına karşı ciddi mücadele veriyor. Vatandaşlar olarak bizlerde sağduyulu olup bakanlıklarımızın talimatlarına harfiyen uymalıyız.

Dünyanın büyük kısmında salgın tablosunu görmekteyiz. Bizler birçok ülkeye göre sağlık altyapımız ve sağlık hizmetlerimize ulaşma açısında şanslıyız. Devlet-millet el birliği ve sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız."