AK Parti Edirne İl Başkanı İba, "Ebeler Haftası"nı kutladı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ebeler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba mesajında, ebelerin annenin yanı sıra ailenin de sağlık danışmanı olduğunu belirtti.

Ebelerin, bir insanın hayata geliş anına şahitlik ederek doğum anında anne adayının en büyük destekçisi olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Ebelik dünyanın en eski meslekleri arasındadır. Doğum eylemini gerçekleştirmenin yanında anne - çocuk sağlığı, doğum öncesi, doğum sonrası anne, bebek bakım hizmetleri, anne, bebekle ilgili koruyucu tedbirlerin, tıbbi önlemlerin alınması, gerekli hallerde ilk yardım, acil önlemlerin alınması gibi hizmetler veren ebeler, sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde oldukça önemli ve kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanlığa hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerin Ebeler Haftası'nı kutlar, başarılarının devamını dilerim."