AK Parti Edirne İl Başkanı İba:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Asırlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan sultanlar şehri Edirne'mizi layık olduğu, hak ettiği yere ulaştırabilmek adına tüm gücümüzle, coşkumuzla, çabamızla çalışacağız ve inanıyorum başaracağız." dedi.

İba, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve teveccühleri ile İl Başkanlığı görevine başladığını söyledi.

AK Parti ailesi olarak siyasi anlayışlarında eski diye bir kavramın olmadığını belirten İba, "Tüm görev yapmış arkadaşlarımız bu kutlu davanın mensubudur. Bizim anlayışımızda sadece görev değişiklikleri olur. Bugün toplanmamıza neden olan da aslında görev değişikliğinden başka bir şey değildir. Bu vesileyle Edirne'mize hizmet etmek isteyen, yarınlarımızın bu günlerimizden daha iyi olması için dertlenen herkesi hiçbir bahane ile ayrıştırmaksızın kucaklayan bir anlayış ile görevimi ifa edeceğimi söylemek isterim." dedi.

Heyecanlı ve mutlu olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Bunun sebebi her fırsatta hizmet etmekten, faydalı olmak istemekten hiç vazgeçmediğim ve asla vazgeçmeyeceğim Edirne'mize il başkanı olarak, hükümet partisinin temsilcisi olarak hizmet edecek olmamdır. Kısa vadede gündemimiz yönetim ekibimizin hassasiyetle hızlı bir şekilde oluşturulması ve genel merkezimizin planladığı kongre süreçleridir. Bu süreçte sayıları sınırlandırılmış listeler ile kısıtlı kalmayarak, tüm dava arkadaşlarımız, gönül dostlarımız, Edirne sevdalılarımızla birlikte Edirne'mize hizmet edeceğiz. Asırlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan sultanlar şehri Edirne'mizi layık olduğu, hak ettiği yere ulaştırabilmek adına tüm gücümüzle, coşkumuzla, çabamızla çalışacağız ve inanıyorum başaracağız."

İba, önceki il başkanı İlyas Akmeşe, tüm il başkanları ve yönetimde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine İba, "Önce hızlı bir şekilde teşkilatı ve yönetimimizi oluşturacağız ve göreve başlayacağız. En verimli, en faydalı olacağımız şekilde çalışacağız. Parti binasının yeriyle ilgili bir değişiklik düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalara başladık. Birkaç yerle görüştük henüz netleşmedi. Netleşince bilgi vereceğiz." yanıtını verdi.