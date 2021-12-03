AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Er Meydanı'nın yenileme çalışmalarının yakında başlayacağını belirtti - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlediği Er Meydanı'nın yenileme çalışmalarının yakın bir zamanda başlayacağını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayında 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'na Er Meydanı'nın yenilenmesi ile ilgili talebi ilettiklerini ve bu talebin karşılıksız kalmadığını belirtti.

Er Meydanı'nın yenileme çalışmalarının yakın bir zamanda başlayacağını müjdeleyen İba, şunları kaydetti:

"Kırkpınar Yağlı Güreşleri Er Meydanı'mızın yenilenme çalışmalarının yakın bir zamanda başlayacağının müjdesini aldık. Taleplerimize her zaman karşılık vererek bize güç veren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Ata sporumuz adına Edirne'mize hayırlı olsun."