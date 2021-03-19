AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Esnafımızın yanında olmaya ve salgının etkilerine karşı korumaya devam edeceğiz" - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnafın yanında olmaya ve salgının etkilerine karşı korumaya devam edeceklerini bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan yeni destek paketinin esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Bakan Pekcan'ın esnafa ve sanatkara yeni destek kararını açıkladığını aktaran İba, TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde gecikme faizinden vazgeçilerek anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunulacağını kaydetti.

İba, Pekcan'ın sosyal medyada yayınladığı mesajında, "Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi. TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibariyle başlatıldı. Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandığını bildirdi.

"Esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz"

Salgın nedeniyle esnafın maddi ve manevi anlamda zor zamanlar geçirdiğini belirten İba, şunları kaydetti:

"Esnafımızın yanında olmaya ve salgının etkilerine karşı korumaya devam edeceğiz. Salgın sürecinde esnafa yönelik bir çok destek paketi açıklandı. Yeni açıklanan destek paketiyle esnafımıza borcunu 18 ay taksitlendirme ile yapılandırma imkanı sağlanacak. Açıklanan yeni destek paketi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimi sunuyorum."

Esnaf ile her zaman omuz omuza yürüyeceklerini aktaran İba, "Türkiye olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Salgın sürecinde maddi ve manevi olarak esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onlarla bu süreçte birlikte mücadele edeceğiz. Salgın sürecini başarılı bir şekilde atlatıp yolumuza daha güçlü adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İba, salgın sürecinde alınan tedbirlerle esnafın mağduriyet yaşamaması için devletin tüm gücüyle seferber olduğunu kaydetti.

Türkiye'de salgın sürecinin başında itibaren başarılı çalışmalar ortaya konulduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Açıklanan yeni destek paketimiz esnaflarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. İnşallah salgın sürecini alınan tedbirlerle başarılı şekilde atlatıp, yolumuza daha güçlü adımlarla devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermelerini bekliyoruz. Edirne olarak kırmızıdan kurtulmayı başaracağımıza inanıyorum."