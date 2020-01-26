AK Parti Edirne İl Başkanı İba:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Elazığ'da gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası tüm Türkiye vatandaşları, kamu kurum ve kuruluşları, STK'ları ile tek vücut olup, deprem bölgesine yardım etmek için 7'den 70'e herkes elinden geleni yapmaya gayret göstermiştir" dedi.

İba, yaptığı açıklamada, deprem sonrası AK Parti Edirne İl Başkanlığı olarak bölgenin ihtiyaçları konusunda AK Parti Genel Merkezi ve AFAD Başkanlığı ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

İba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli tedbirleri almakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir. AFAD'dan bölge için bir ihtiyaç talebi olması durumunda hep birlikte el ele vererek yaraları sarmaya devam edeceğiz, yardım taleplerine var gücümüzle katkı sağlayacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."