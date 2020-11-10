AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Her üye için bir fidanı toprakla buluşturacağız" - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, her yeni üye için bir fidan dikeceklerini bildirdi.

il Başkanı İba, yaptığı yazılı açıklamada, "Her üye bir fidan" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında her yeni üye için toprakla bir fidan buluşturacaklarını belirtti.

Üyeleriyle birlikte doğaya yeni bir nefes kazandıracaklarını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2019 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan genelge doğrultusunda 11 Kasım Çarşamba Günü, 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kabul edildi. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için yurdu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Toprağa hayat, tüm canlılara nefes olacak Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun. Her üye için bir fidanı toprakla buluşturacağız."

Üyelerini artıracaklarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı İba, şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a üyelerimizi arttıracağımıza dair sözümüz var. Özellikle kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza ve üyelerimize gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 'Her üye bir fidan' anlayışı ile çalışmalara devam edilen üye kampanyasında, Edirneliler'in teveccühü en büyük motivasyon kaynağımızdır.

AK Parti Edirne teşkilatlarımızla hep birlikte, gönül seferberliği kapsamında her geçen gün üye sayımıza bir yenisini eklemekteyiz. Ayrıca yapmış olduğumuz çağrı kapsamında partimize üye olan vatandaşlarımız, yanlarında yeni üyeler getirerek hedefimize ulaşmada destek olmuştur."