AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Kapıkule'de koronavirüs vakasına rastlanmadı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Kapıkule'de koronavirüs vakasına rastlanmadı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 1 Haziran'dan temmuz ayının ilk haftasına kadar çıkış yapan yerli ve yabancı misafirlerde koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 1 Haziran'dan temmuz ayının ilk haftasına kadar çıkış yapan yerli ve yabancı misafirlerde koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyledi. İba, "Ülkemizden Avrupa'ya gidenlerde vaka sayısının sıfır olması, AB'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlaması ve 'seyahat etmeyin' çağrılarının politik eylem olduğunun kanıtıdır. Bu veriler ülke sağlık sisteminin ne denli güçlü olduğunu göstermektedir" dedi.

Avrupa'da çalıştıkları ülkelerden yaz tatili dolayısıyla yola çıkarak, Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin de artmasıyla 1 Haziran'dan itibaren temmuz ayının ilk haftasına kadar Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurda 131 bin 116 yolcu giriş yaptı. Tüm yolcular, sınır kapısındaki sağlık ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilirken, aynı tarihler arasında Türkiye'den ayrılan yerli ve yabancı misafirlerde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Edirne İl Başkanı İba, bu durumun, Türkiye'nin salgınla mücadelede başarılı olduğunu kanıtladığını belirtti.

Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Kapıkule'den yurda giriş yapan misafirleri selamlamak ve salgınla mücadele için alınan önlemleri yerinde incelemek için bölgeye giden AK Parti'li İba, veriler üzerine yaptığı açıklamada, "Günlük ortalama 6-7 bin kişinin giriş yaptığı sınır kapılarından ortalama günlük 2 bin- 2 bin 500 kişi çıkış yapıyor. Ülkeye giriş yapan ve koronavirüs teşhisi koyulan kişilerin tedavileri ücretsiz olarak yapılıyor. Türkiye'den bugüne kadar çıkış yapan kişilerin hiçbirinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ülkemizden Avrupa'ya gidenlerde vaka sayısı sıfır olması ise AB'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlaması ve 'seyahat etmeyin' çağrılarının politik bir eylem olduğunun kanıtıdır" diye konuştu.

'KAPIKULE'DE PCR TESTİ YAPTIRABİLİYORLAR'

Türkiye'den yurt dışına çıkış yapacak kişilerin, diğer ülkelerin aksine daha uygun ücrete PCR testi yaptırabildiğini kaydeden AK Parti'li İba, "Ülkeden yurt dışına çıkış yapacak kişiler için gideceği ülke tarafından son 48 saatlik PCR testi isteniyor. Test yaptırmadan geri dönen kişiler, ya ülkesinde 14 gün karantinada kalıyor ya da 200 euro'ları bulan bedeller ödeyerek ülkelerinde PCR testi yaptırıyor. Vaka Takip Algoritması'na göre olası vaka tanımına uyan kişilerin PCR testleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Yurt dışına çıkacak ve gideceği ülke tarafından PCR testi istenen kişiler bu algoritma dışında yer aldığından dolayı kendi istekleri ile Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kapıkule'de oluşturulan sağlık peronunda 110 TL karşılığında PCR testi yaptırabiliyor. PCR testi yaptıracak kişiler, yerli yabancı ayrımı olmaksızın yurt dışına çıkışlarını belgeleyen belgeler ile başvuruda bulunabiliyor" dedi.

Özellikle gurbetçilerin ağırlıkta olduğu, yurda giriş yapanların yoğun olarak kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda; 4 özel sağlık ekibi, kentteki diğer sınır kapılarında ise 1'er özel sağlık ekibi görev yapmaya devam ediyor.


AK Parti, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Kapıkule'de koronavirüs vakasına rastlanmadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:40 81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:37 Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 21:20 İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
Son Dakika: Danıştay, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti
16:01
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
15:43
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
15:29
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
15:01
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
13:43
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
13:11
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
12:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 16:07:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Kapıkule'de koronavirüs vakasına rastlanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]