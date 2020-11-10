AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Kazanılan zafer, Azerbaycan kadar Türkiye'yi de sevindirdi" - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında, Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren ve son olarak kadim Türk kenti Şuşa'yı kaybeden Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da teslim olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ı zaferinden dolayı tebrik eden İba, şunları kaydetti:

"Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Çok sevinçliyiz. Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan için çok ciddi bir gelişme. Kazanılan zafer, Azerbaycan kadar Türkiye'yi de sevindirdi. Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Kardeş Azerbaycan'ın tüm kahramanlarına, şehit ve gazilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz."