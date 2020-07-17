AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Keşan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Keşan'da incelemelerde bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan ilçesinde incelemelerde bulundu.

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Keşan Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarını inceleyen Belgin İba, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun her zaman arkasında olduklarını söyledi.

İba, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz olarak başkanımızın her zaman arkasındayız. Yaptığı çalışmalardan gurur duyuyoruz. Başkanımız Keşan ve vatandaşları için çok çalışıyor. Adeta kendisini izlerken yoruluyoruz. Her yeni güne yeni proje ve hedeflerle ilerliyor Keşan'ımız. Yolumuz Keşan'ımıza ve sanayi esnafımıza hayırlı olsun."

Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nin alt kısmındaki bağlantı yolu çalışmaları ile ilgili bilgi veren Helvacıoğlu ise sanayi esnafının katılım yolunun yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Daha önce yoldan geçen araçların sanayiye girişte çok zorluk çektiğini ve uygun olmayan alanlardan girmek zorunda kaldıklarını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi katılım yolumuz ile bu sıkıntı ortadan kalıyor. Çalışmamızda büyük desteği olan AK Parti Edirne Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal ile Karayolları Bölge Müdürümüze, Keşan Kara Yolları İşletme Şefliğimize ve çalışanlarımıza, Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Edirne İl Başkanımız ve İlçe Başkanımız bu sürecin en başından bu yana hep destekçimiz oldular. İşte AK Parti belediyeciliği, Cumhur İttifakı belediyeciliği. 'Durmak yok yola devam' felsefesiyle ilerlemeye devam ediyoruz."

İncelemelere AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da katıldı.

Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 23:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Keşan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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