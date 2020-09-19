AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Kırsalın Doğal Pazarı açılmalıdır" - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kırsalın Doğal Pazarı'ın açılması gerektiğini bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici kapanan pazar yerlerinin açıldığını belirtti.

Türkiye'ye örnek gösterilen Edirne'deki Kırsalın Doğal Pazarı'nın ise Edirne Belediyesi tarafından açılmadığını aktaran İba, "Kırsalın Doğal Pazarı açılmalıdır. Kadın meselesi siyaset üstü bir meseledir. Biz kadınların emeği üzerinden siyaset yapılmaması görüşünden yola çıkarak üretici kadınlarımızın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

İba, evinin geçimini pazardan sağlayan ve ürettikleri ürünleri ellerinde kalmış üretici kadınlar ile projenin hayata geçmesinde fikir ve emek vermiş kadın girişimcilerin mağdur edildiğini bildirdi.

Edirne Belediyesinin gerekli pandemi koşullarını uygun hale getirme konusundaki hassasiyetini olumlu karşıladıklarını fakat bugüne kadar da tüm koşulların hızlı bir şekilde sağlanabileceğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Bu koşulları sağlayarak ekim ayının ilk haftasında Edirne Belediyesi kendi bünyesinde projeyi devam ettireceğini, ayrıca pazarın isminin de Edirne Belediyesi Üretici Pazarı olarak değiştirileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durumda soruyoruz. Kadın Girişimcileri projesi Edirne Belediyesi'nin projesine mi dönüşecek?

Bu pazarda beş yıllık emek var. Kırsalın Doğal Pazarı'na, Türkiye'nin birçok yerinden belediye başkanları ve kadın girişimci dernekleri gelerek incelemelerde bulunmuş ve kendi illerinde bu projeyi hayata geçirmişlerdir. Beş yıldır bu pazarda herkes mutluydu. Beş yıldır herhangi bir sorun yaşanmadı. Çocuğunun, torunun eğitim masraflarını bu pazardan elde ettikleri gelirler ile karşıladılar. Bir tek derdimiz emekçi kadınlarımızın kendi ürettikleri meyve ve sebzeleri, el yapımı ürünlerini hijyen koşullarını sağlayarak satmalarıdır. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığımız görüşe göre, pazar yerlerinde çiğ kırmızı ve kanatlı etin satışı yapılamaz. Süt sağımından sonra iki saat içerisinde soğuk zincir şartlarını sağlamadan üretime girebilir."