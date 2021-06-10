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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu

10.06.2021 16:39
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, devam eden çalışmaları yerinde inceledi daha sonra AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanlığı ve esnafı ziyaret etti.

İba, Lalapaşa için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Biz AK Parti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 yılı hedeflerimize yürürken, gücüne en çok güvendiğimiz meslek gruplarından esnaflarımızla gönül gönüle, onlara tüm gücümüzle destek olarak ilerlemeyi ilke edinmiş bir partiyiz. Üreten, çalışan, ekonomimize can veren esnafımız her zaman göz bebeğimizdir ve öyle olmaya devam edecektir. Esnafımızın, bu ülke için değeri büyük." ifadelerini kullandı.

Esnafların dertlerini dinlemek, önerilerini almak için her fırsatta sokağa çıktıklarını ifade eden İba, esnaflara işlerinde kolaylıklar diledi.

Esnafta ziyareti için İba'ya teşekkür etti.

"Hibe desteği ödemeleri başladı"

Hibe desteğine başvuran esnafların ödemelerinin bugün başladığını aktaran İba, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, bugünden itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya başlandı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İlçe meydandaki çay bahçelerinde vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı İba, Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan ve ziraat ve esnaf odalarını da ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Lalapaşa İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden İba, 2023 yılının Cumhur İttifakı için zafer yılı olacağını kaydetti.

Beraber güzel işlere imza atacaklarını aktaran İba, şöyle konuştu:

"Biz bir ortaklık değil, gönül birliği kurduk. Cumhur İttifakı, diğer ittifaklar gibi sayısal üstünlük için şer odakları, terör destekçileri ile masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı, millet için, devlet için, yüreğini ortaya koyan insanların gönül birliği ile güçlerini birleştirmesidir.

Cumhur İttifakı olarak bizler aynı hedefler, aynı ülküler, aynı inanç ve milli değerler etrafında buluşmuş kişileriz. Milli ve manevi değerlerimizi gözeten ve bununla birlikte modern medeniyetler seviyesinde, yatırımlarla, hizmetlerle, projelerle ve ortaya koyduğumuz yüreklerimizle büyüyen güçlü bir Türkiye için bir aradayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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