AK Parti Edirne İl Başkanı İba, maske üreten gönüllü usta öğreticileri ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Halk Eğitim Merkezlerinde maske üreten gönüllü usta öğreticileri ziyaret etti.

İba, ziyarette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 47 kişilik ekip ile günde 14 bin maske üretimi yapan öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti.

Ülke olarak zor günlerden geçtiklerini ifade eden İba, birlik ve beraberlikle bu salgının üstesinden geleceklerini vurguladı.

Üretilen maskeler hakkında öğretmenlerden bilgi alan İba, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Edirne Valiliğimizin koordinasyonunda Edirne Halk Eğitimi Merkezlerinde maske üreten gönüllü usta öğreticilerimizi ziyaret ettik. Kovid-19 ile mücadelede Edirne'miz için seferber olan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin temelleri kurulurken cephede askerimize kurşun taşıyan kadınlarımız, bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında aynı ruhla maske üretimi yaparak salgının ülkemizden gitmesi için seferber olmuşlardır. O günkü ruh bugün de dipdiri ayaktadır."

İba'ya ziyaretinde Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç eşlik etti.